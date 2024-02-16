Нападник отримав сім років тюрми

Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю села Горбачі Ігореві Пауку, який у вересні минулого року каменем для заточування тяжко побив знайомого, з яким разом розпивав алкоголь. У результаті постраждалий помер. Винуватцю присудили сім років позбавлення волі.

За матеріалами справи, подія трапилася 30 вересня близько 23:00. Увечері до Ігоря Паука прийшов знайомий, з яким вони разом розпивали горілку. Згодом вони посварилися через те, що потерпілий сховав пляшку з горілкою. Такі дії дуже обурили Ігоря Паука і він схопив точильний камінь, який лежав на кухні, і завдав два удари по голові своєму знайомому.

У результаті у потерпілого пішла кров з носа, однак чоловіки продовжили вживати горілку, а з часом лягли спати. Наступного ранку Ігор Паук розбудив знайомого, однак той поскаржився, що в нього болить голова і залишися лежати. Після цього Ігор Паук пішов на роботу, а коли повернувся ввечері, його знайомив вже був мертвий.

У суді обвинувачений свою вину визнав.

Суддя Дмитро Кукса визнав Ігоря Паука винним в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого (ч.2. ст. 121 ККУ) та присудив йому сім років позбавлення волі. На вирок ще може бути подана апеляція.