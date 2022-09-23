Поліцейські затримали 71-річного пенсіонера з Жидачева за вбивство знайомого

У середу, 21 вересня, у селі Іванівці біля Жидачева 71-річний мешканець колишнього райцентру ударом сковорідки вбив свого 64-річного знайомого. Чоловіки разом розпивали алкогольні напої і посварилися.

«Під час розпивання спиртних напоїв 71-річний мешканець міста Жидачів наніс 64-річному жителю одного з сіл району кілька ударів пательнею – від отриманих травм побитий чоловік помер за кілька годин», – повідомили в поліції Львівщини.

За даними поліції, що цього вечора 71-річний житель Жидачева та його 64-річний знайомий, мешканець села біля Жидачева, разом розпивали алкоголь та посварилися. Під час конфілкту 71-річний чоловік завдав свому знайомому кілька ударів, зокрема, металевою сковородою. Після цього нападник заснув у гаражі, а побитий чоловік від отриманих травм помер протягом кількох годин.

Наступного дня тіло загиблого знайшли в гаражі односельці та повідомили в поліцію. Поліцейські затримали причетного до вбивства. У нього вилучили речовий доказ.

Затриманому повідомили підозру за умисне вбивство (ч.1 ст.115 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Поліцейські не розголошують, в якому селі сталася подія. За даними ZAXID.NET, вбивство сталося у селі Іванівці, за 4,5 км від Жидачева, де проживав загиблий.