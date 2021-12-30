Збаразький районний суд присудив три роки позбавлення крадію двох корів із сільського пасовища. Після крадіжки чоловік відвіз худобу до м'ясокомбінату і здав на забій. Аби перевезти корів чоловік взяв з собою неповнолітнього знайомого і вони вдвох заштовхали тварин до вантажного мікроавтобуса. Про вирок Збаразького суду за крадіжку худоби повідомило видання «Тернопільські події».

Крадіжка худоби трапилася на початку листопада 2018 року в селі Козярі Підволочиського району. «Підозрюваний разом з неповнолітнім зупинили свій автомобіль Mercedes-Benz 208-D біля дороги на пасовищі села Козярі Підволочиського району. Перед тим, як загнати двох корів в кузов вантажного мікроавтобуса, чоловік впевнився, що за худобою ніхто не стежить. А після того підозрювані відвезли худобу на м'ясокомбінат і здали її на забій. За дві туші вони отримали 27 тис. грн», – повідомляється у вироку суду.

Правоохоронці встановили, що чоловіки обдурили працівника м'ясокомбінату і запевнили, що усі документи на тварин в них є, але вдома. Врешті худобу все-таки прийняли на підприємстві. Одна корова заважила 500 кг, інша – 560 кг. За здану худобу злодіям заплатили 27 тис. 30 грн і з розрахунковою вартістю 25,5 грн за один кілограм живої ваги.

У суді старший чоловік свою провину визнав, зазначивши, що не намовляв неповнолітнього вчинити крадіжку, а той насправді не знав, що худоба була викрадена.

Суддя Збаразького райсуду Ігор Гудима присудив старшому чоловіку позбавлення волі терміном на три роки та три місяці. Також підозрюваний має виплатити 13,5 тис. грн завданої матеріальної шкоди власниці худоби, а також 2,5 тис. моральної шкоди.