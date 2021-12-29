Чоловік зірвав частину оголошення, а інший банер викрав

У Тернополі поліція розшукує чоловіка в одязі комунальника, який зірвав паспорт будівництва торгового центру та забрав із зупинки громадського транспорту рекламний банер. Інцидент стався на початку вулиці Петлюри у вівторок, 28 грудня, а наступного дня прес-служба поліції оприлюднила відео з камер спостереження, закликавши очевидців надати правоохоронцям інформацію про чоловіка.

На записі помітно, що чоловік був одягнутий в жилетку комунальника і мав при собі відро з мітлою. Спершу він зірвав з будівельного паркану паспорт будівництва, а згодом підійшов до зупинки і забрав з тротуару невеликий рекламний банер.

«Співробітники Тернопільського райуправління поліції розшукують чоловіка, який на вулиці Петлюри в обласному центрі викрав два рекламних банери. Камера відеоспостереження зафіксувала протиправні дії незнайомця. Якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місцеперебування, можете зателефонувати на лінію 102», – закликали в поліції Тернопільщини.

Зазначимо, за огорожею, з якої чоловік зірвав оголошення, ведеться будівництво торговельного центру. Місцеві не раз висловлювалися проти цього будівництва, адже планували висадити невелику алею дерев біля пам'ятника Симону Петлюрі.

У прес-службі поліції ZAXID.NET зазначили, що хоча людина на відео виглядає як комунальник, наразі невідомо, чи чоловік є працівником комунального підприємства, оскільки він просто міг купити собі подібну жилетку. Також правоохоронці уточнили, що заяву про зникнення банерів вони внесли в єдиний журнал обліку. Винуватцю, якщо його знайдуть, загрожує лише адміністративна відповідальність.