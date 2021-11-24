У пожежі на фермі біля Тернополя згоріло кілька десятків биків
З ферми у селі Стегниківці працівники не встигли вивести худобу
В селі Стегниківці неподалік Тернополя під час пожежі на фермі згоріло кілька десятків биків. Загоряння виникло 24 листопада близько 15:00. Вогонь повністю охопив одне приміщення, де складували сіно та облаштували стійло для худоби.
До пожежників після обіду зателефонували працівники тваринної ферми в Стегниківцях і повідомили про загоряння на комплексі.
За словами пожежників, площа, яку охопив вогонь, становила близько 800 м кв. Одне приміщення комплексу повністю вигоріло, а від сильного вогню впав дах.
Мешканці села Стегниківці розповіли ZAXID.NET, що пожежа дуже швидко поширилася через те, що частина приміщення була забита сіном. А в іншій частині облаштували стійло для биків, яких тримали окремо від корів. Працівники не встигли вивести на вулицю худобу, тож тварини теж згоріли у вогні.
Рятувальникам вдалося вже через годину локалізували загоряння, а о 17:11 пожежу на тваринному комплексі ліквідували. Причини виникнення вогню та завдані збитки будуть встановлювати правоохоронці.