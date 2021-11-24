Дванадцять рятувальників понад дві години ліквідовували загоряння на свинофермі

В селі Стегниківці неподалік Тернополя під час пожежі на фермі згоріло кілька десятків биків. Загоряння виникло 24 листопада близько 15:00. Вогонь повністю охопив одне приміщення, де складували сіно та облаштували стійло для худоби.

До пожежників після обіду зателефонували працівники тваринної ферми в Стегниківцях і повідомили про загоряння на комплексі.

«За викликом направили чергові караули третьої та першої державних пожежно-рятувальних частин, команду місцевої пожежної охорони с. Шляхтинці та працівників оперативно-координаційного центру Головного управління. Загалом до гасіння залучили 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу, а також мобільну оперативну групу Тернопільського районного управління», – повідомляє ДСНС Тернопільщини.