Пожежникам вдалося врятувати одну будівлю та вісім альтанок

У Збаражі вночі 19 листопада вщент згорів місцевий ресторан «Київська Русь». Рятувальники ліквідовували пожежу понад дві години. Будівлю самого закладу врятувати не вдалося, але пожежники не допустили перекидання вогню на прибудову на територію ресторану та дерев'яні альтанки.

Виклик про пожежу у ресторані до рятувальників надійшов о 01:44 19 листопада. Вогонь охопив громадський заклад і швидко поширився на площу майже 400 м кв. Оскільки сам ресторан був зроблений із дерева, вогонь досить швидко поширився.

«До оперативно-диспетчерської служби ДСНС надійшло повідомлення, що у Збаражі на вул. Грушевського виникла пожежа місцевого закладу громадського харчування. На місце прибули кілька рятувальних загонів зі Збаража та на підмогу приїхав караул з с. Нижчі Луб'янки. Внаслідок пожежі вогнем знищено покриття, перекриття та дерев’яне внутрішнє оздоблення на площі 375 м кв., а також пошкоджено стіни будівлі», – повідомляють в ДСНС Тернопільщини.

Пожежу рятувальники локалізували о 03:08, а о 04:10 загоряння вдалося ліквідувати. Під час пожежі було повністю знищено основну будівлю ресторану «Київська Русь». Працівникам ДСНС вдалося не допустити перекидання вогню на ще одну споруду та вісім дерев’яних альтанок, які розташовані на території громадського закладу. Під час пожежі ніхто з людей не постраждав. Причина виникнення загоряння та матеріальні збитки встановлюються.

Зазначимо, ресторан «Київська Русь» був збудований у 2000-их роках, лише два роки тому в закладі оновили інтер'єр і відкрили ще один добудований зал.