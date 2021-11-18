Вогонь знищив 40 дерев, а 146 пошкодив, однак їх ще можна врятувати

Поліція Чортківського району відкрила кримінальне провадження на жінку, яка випадково спалила частину лісу в Коропці. 64-річна жителька містечка спалювала листя на своєму подвір'ї, а вогонь перекинувся на ліс, який прилягає до межі. Пожежа знищила 146 дерев.

Як встановили працівники поліції, мешканка Коропця у жовтні 2021 року прибирали на своєму городі. Згребла сухе листя і підпалила його, а через сильні пориви вітру вогонь швидко перекинувся спочатку на суху траву і підстилку в ліску поряд. А потім почали горіти і самі дерева. Ця ділянка перебуває на балансі Монастириського лісогосподарського підприємства.

«Самостійно загасити вогонь жінці не вдалося, на місце події вона викликала рятувальників. Пожежники локалізували вогонь, однак він встиг пошкодити чималу кількість лісових насаджень», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

Місцева влада Коропця на місце згарища викликала правоохоронців та працівників Держекоінспекції. Поліцейські зареєстрували кримінальне провадження, а екологи обстежили ліс і задокументували збитки від шкоди у розмірі 480 тис. грн.

За фактом пошкодження лісу в Коропці слідчі розпочали провадження відповідно до ч. 1 ст. 245 ККУ. Підозрюваній жінці загрожує штраф до 8, 5 тис. грн, або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.