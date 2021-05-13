Уздовж траси в Солонці незаконно зрізали 143 дерева

Інспектори Державної екологічної інспекції у Львівській області виявили незаконну зрізку 143 дерев різних порід уздовж траси Київ-Чоп на території Солонківської територіальної громади неподалік Львова.

«Під час проведення держконтролю вздовж автомобільної дороги загальнодержавного значення М-06 Київ-Чоп на 557 км у селі Солонка державними інспекторами було виявлено самовільну зрізку 143 дерев різних порід», – йдеться в повідомленні Держекоінспекції Львівщини у четвер, 13 травня.

У Держекоінспекції Львівщини ZAXID.NET уточнили, що вздовж траси в Солонці незаконно зрізали дерева таких порід – дуб, ясен, граб, верба. Сума збитків, завданих державі, становить понад 230 тис. грн.

За результатами перевірки інспекція скерувала листи у Львівську обласну прокуратуру та Пустомитівське відділення поліції Львівщини для встановлення та покарання винуватців.