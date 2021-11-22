У Тлумачі вдруге за місяць на сміттєзвалищі виникла пожежа

На сміттєзвалищі у місті Тлумач за 15 км від Івано-Франківська виникла пожежа. Загальна площа загоряння 0,240 га. Це вже друга пожежа на сміттєзвалищі, яка виникає протягом місяця. Попередню пожежу, яка виникла 1 листопада, пожежники гасили чотири дні, площа загорання складала 0,15 га.

Повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі в Тлумачі рятувальники отримали о 09:03 понеділка, 22 листопада. «До місця пожежі негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. На момент прибуття вогнеборців площа пожежі шістьма осередками орієнтовно складає 0,240 га, відкритого вогню немає», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС в Івано-Франківській області.

Додамо, 1 листопада у Тлумачі на сміттєзвалищі виникла пожежа. Загальна площа загоряння складала 0,15 га. Через пожежу відбулося засідання міської комісії ТЕБ та НС, на якому вирішили додатково залучити пожежників з Коломиї, Городенки та Тисмениці. До цього ліквідацією загоряння займалися рятувальники з Тлумача, Обертина та Івано-Франківська. Загалом пожежу гасили чотири дні.