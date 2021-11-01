Ймовірною причиною пожежі є підпал сторонньою особою

На сміттєзвалищі у місті Тлумач за 15 км від Івано-Франківська виникла масштабна пожежа. Через пожежу відбулося засідання комісії ТЕБ та НС, на якому вирішили додатково залучити пожежників з Коломиї, Городенки та Тисмениці. До цього ліквідацією загоряння займалися рятувальники з Тлумача, Обертина та Івано-Франківська. Загальна площа загоряння 0,15 га. Ймовірною причиною пожежі є підпал.

За інформацією рятувальників пожежа на сміттєзвалищі в Тлумачі виникла близько, 09:50 у понеділок, 1 листопада. Після прибуття на місце пожежі, рятувальники встановили, що на території місцевого сміттєзвалища загальна площа якого становить 3 га, горить сміття окремими осередками площею 0,15 га.

«Всього до ліквідації пожежі залучено вісімнадцять чоловік особового складу та вісім одиниці техніки. На місці відбулося засідання комісії ТЕБ та НС, щодо залучення додаткових сил та засобів до ліквідації даної пожежі. Найбільш ймовірною причиною пожежі є занесення джерела вогню сторонньою особою», — йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Від початку загоряння пожежу гасили рятувальники з Тлумача, Івано-Франківська та пожежно-рятувального поста селища Обертин. Після засідання комісії ТЕБ та НС додатково направлені рятувальники резервних відділень міста Городенки, Тисмениці та Коломиї.