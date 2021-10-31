Горіли полонин Браївка та Стрімчиска на гірському масиві Свидовець

У Рахівському районі на високогір’ї виникла пожежа, що охопила більше 15 га полонин біля підніжжя гори Мала Близниця. Вогонь гасили понад 100 лісників та рятувальників. Причини загорання наразі невідомі.

Як повідомила ZAXID.NET речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир, інформація про пожежу в горах надійшла рятувальникам у неділю, 31 жовтня, о 13:40. «Повідомлення було від місцевих лісівників, які просили допомоги у гасінні пожежі на полонині біля гори Мали Близниця, що відноситься до села Кваси Рахівського району. Вогонь охопив 15 га території. О 18:15 пожежу локалізували, о 19:05 – повністю ліквідували», – зазначила Наталія Батир.

Фото прес-служби Закарпатського ОУЛМГ і ДСНС

За її словами, до гасіння пожежі були залучені понад 100 лісівників та рятувальників. Наразі на місці події продовжують чергувати лісівники, оскільки є ризики повторного загорання.

У прес-службі Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства уточнили, що пожежа сталася на території полонин Браївка та Стрімчиска, горіла трава та чагарники. За даними лісівників, вогнем було охоплено більше 20 га землі. Причини пожежі поки не відомі.