Пожежу помітив водій, який проїжджав повз будинок

Внаслідок пожежі у житловому будинку в селі Плоский Мукачівського району загинула 62-річна жінка та її 4-річний онук. Вогонь помітив водій, який ввечері четверга, 28 жовтня, проїжджав повз село. Пожежники спочатку знайшли тіло власниці будинку, пізніше, під завалами виявили загиблого хлопчика.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття, повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 21:14, від водія, який проїжджаючи біля будинку побачив охоплений полум’ям дах. Пожежа була досить сильною: її гасили дві години.

«Сусіди попередили пожежників, що в будинку мають бути люди, тож рятувальники одразу ж провели розвідку пожежі й у кімнаті виявили тіло 62-річної власниці оселі. Далі о 22:20 загорання локалізували та о 23:11 повністю ліквідували. Під завалами пожежники знайшли тіло 4-річного онука жінки», – йдеться у повідомленні рятувальників.

На гасіння пожежі залучались дві одиниці техніки від 12-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Свалява та місцевої пожежної команди с. Поляна.

Як уточнили у прес-службі поліції Закарпаття, наразі серед можливих причин пожежі розглядається несправність пічного опалення. Остаточні обставини трагічного випадку правоохоронці встановлять після проведення відповідних експертиз. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (вбивство з відміткою «нещасний випадок»).