Двоє гостей хостелу підпалили каструлю в кімнаті, поки ховалися від міграційної служби

У хостелі в центрі Ужгорода двоє іноземців забаркадувалися в номері, коли міграційна служба та прикордонники прийшли перевірити їхні документи. Чоловіки кидалися у правоохоронців різними предметами, а потім закрилися в номері та підпалили речі. Інцидент стався у понеділок, 25 жовтня, в хостелі на вулиці Фединця.

Як повідомляє ДМС Закарпаття, йдеться про двох громадян Китаю, законність перебування яких в Україні просила перевірити адміністрація хостелу.

«На прохання пред'явити документи громадяни Китаю відреагували вороже – почали кидатися різними предметами, забарикадувалися в номері, де влаштували підпал і задимлення», – йдеться у повідомленні міграційної служби.

Фото рятувальників та міграційної служби

Як зазначається у повідомленні прес-служби ДСНС Закарпаття, рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу у хостелі на вул. Фединця в Ужгороді. «У загальному коридорі спостерігалося задимлення, а через деякий час спрацювала пожежна сигналізація, тож адміністрація закладу не зволікаючи викликала бійців ДСНС», – йдеться у повідомленні рятувальників.

З’ясувалося, що жителі одного з номерів хостелу підпалили у ванній кімнаті прянощі в каструлі та забарикадували двері. Пожежники відчинити двері, до цього часу вогонь уже загасили.

Як у коментарі Суспільному розповів начальник управління у справах іноземців та осіб без громадянства міграційної служби Закарпаття Василь Гусак, коли міграційники постукали у двері, почалися агресивні дії: «Ми прийшли туди для перевірки з прикордонниками та оперативно-розшуковим відділом. Коли ми постукали в двері, почалися агресивні дії: кидання різних предметів, каструлі, кілограм перцю червоного, бити вікна. Три хвилини він там щось кричав на мові національній, плюс щось там у кімнаті підпалив», — розповів Василь Гусак.

На місце події прибула поліція. Обставини інциденту наразі встановлюються. Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі поліції Закарпаття, іноземців до відділку поліції не доставляли, ними займається прикордонна служба. У Чопському прикордонному загоні ситуацію поки не прокоментували.