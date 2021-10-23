Дохід від цієї «схеми» щорічно складав понад мільйон доларів

Поліцейські спільно з прикордонниками викрили масштабну «схему» переправлення іноземців в Україну під виглядом навчання з подальшим незаконним транзитом до країн Євросоюзу. Затримано трьох членів злочинного угруповання, повідомила прес-служба МВС.

За даними відомства, для маскування каналу нелегальної міграції зловмисники створили мережу фірм-посередників із рекрутингу іноземців. Також для прикриття зловмисники використовували один із приватних вищих навчальних закладів.

«Так, іноземці отримували офіційне запрошення на навчання та на законних підставах прибували до країни. Згодом зловмисники незаконно переправляли їх до країн ЄС поза пунктами пропуску», — розповіли в МВС.

відео МВС

За кілька місяців правоохоронці затримали близько 40 «студентів» під час спроби переправити їх до країн ЄС. Встановлено, що за два роки фігуранти переправили до України близько трьох тисяч іноземців для «здобуття освіти». При цьому зазначається, що географія надання послуг «навчання в Україні» з можливістю подальшого нелегального потрапляння до ЄС охоплювала понад 10 країн Африканського континенту, Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Вартість нелегального транзиту одного «студента» до ЄС складала від 13 до 15 тис. доларів.

«За попередніми даними, «тіньовий» дохід від цієї «схеми» щорічно складав понад мільйон американських доларів», — повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Департаменту міграційної поліції Ігор Малахов.

За даними МВС, спецоперація із затримання зловмисників відбувалась у кілька етапів. Зокрема, правоохоронці затримали двох учасників злочинного угруповання під час спроби переправлення чотирьох груп нелегальних мігрантів через державний кордон.

Слідчі поліції Чернівецької області розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів поліцейські вилучили печатки юридичних осіб, які надавали послуги посередників у наборі іноземних «студентів», комп’ютерну техніку та сервери, мобільні термінали та флеш-накопичувачі інформації, а також значні суми грошових коштів в іноземній валюті.

Наразі українця та одного з іноземців взяли під варту, стосовно ще одного іноземця-учасника вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.