Іноземцям заборонили в'їзд в Україну на три роки

Двом громадянам Китаю, які влаштували підпал в хостелі у центрі Ужгорода, заборонили в’їзд в Україну на три роки. Чоловіків також зобов’язали сплатити штраф за перевищення терміну перебування на території України. Їх примусово відправлять назад до Китаю. Про це у середу, 27 жовтня, повідомила Державна міграційна служба у Закарпатській області.

За інформацією ДМС, двоє громадян Китаю прилетіли до України ще у серпні 2020 року як туристи та не покинули територію держави у встановлений термін. Китайців доставили до управління міграційної служби в Ужгороді після інциденту в хостелі в центрі міста: у понеділок, 25 жовтня, іноземці забарикадувалися в номері, коли на прохання адміністрації закладу міграційна служба та прикордонники прийшли перевірити їхні документи. Чоловіки кидалися у правоохоронців різними предметами, закрилися в номері та влаштували підпал.

Через перевищення дозволеного терміну перебування в Україні двох громадян Китаю оштрафували на 1,7 тис. грн кожного. Також прийнято рішення про примусове повернення їх до Китаю із забороною в’їзду на три роки.