Пожежу важко загасити, через те, що в середині складу багато полімерних матеріалів

На околиці Тернополя вісім годин поспіль намагаються загасити масштабну пожежу на складах із пакетами для молока. Пожежа виникла ще близько 02:30 вночі 27 жовтня, на місце відправили близько півсотні пожежників, але повністю загасити вогонь не вдалося досі.

Про загоряння до рятувальної служби повідомили близько 02:35 27 жовтня. Очевидці розповіли, що горить велика будівля, що знаходиться на вул. Об’їзна. А вогонь такої сили, що пожежу видно з навколишніх будинків та навіть з села, яке знаходиться неподалік.

«Прибувши на місце виклику черговим караулом підтверджено факт пожежі, горить частина виробничо-складської будівлі на площі орієнтовно 1000 м кв. Командиром гасіння пожежі оголошено 3 номер виклику. На місце пожежі додатково направлено чергові караули, пожежний автомобіль-автодрабину. На місці утворили мобільну оперативну групу з командування Головного управління ДСНС Тернопільщини на чолі із заступником начальника управління, полковником служби цивільного захисту Юрієм Берестецьким», – повідомляють в ДСНС Тернопільщини.

Станом на 05:57 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Однак остаточно вогонь загасити ще не вдається. За словами заступника управління ДСНС Юрія Берестецького, гасіння загоряння важке через те, що в приміщенні є велика кількість полімерних матеріалів, для виготовлення пакетів для молочної продукції. Всього на гасіння пожежі від Головного управління задіяні 12 одиниць техніки та 47 рятувальників.