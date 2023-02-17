Райсуд на Тернопільщині судив чоловіка, який конфліктував з енергетиками через відключення світла. Разом з товаришем обвинувачений приїхав до Підволочиської філії обленерго, аби поскаржитись на відключення світла. Розпочався конфлікт, під час якого чоловік лаявся до диспетчера. Суддя визнала його винним у дрібному хуліганстві, але обмежилась усним зауваженням.

Як йдеться у постанові Підволочиського райсуду, інцидент стався ввечері 8 грудня. Тоді двоє мешканців села Іванівка зайшли до приміщення Підволочиських районних електромереж. За словами одного з чоловіків, електроенергію в селі вимкнули ще вранці того ж дня, тож вони вирішили «дізнатись інформацію з приводу вимкнення світла». Працівники, за його словами, відреагували агресивно і почали вимагати, аби вони вийшли з приміщення.

Свідчили у суді й енергетики. Один з працівників РЕМ розповів, що обвинувачений разом з товаришем почали обзивати енергетиків і звинувачувати у незаконному вимкненні електроенергії. На прохання вийти з диспетчерської, оскільки це режимний об'єкт, чоловіки реагували агресивно.

Працівники РЕМ викликали на місце поліцію. На одного з чоловіків правоохоронці склали адмінпротокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), яка передбачає 51 грн штрафу.

До матеріалів справи додали характеристику обвинуваченого: староста Іванівського старостинського округу зазначив, що скарг щодо чоловіка ніколи не було.

Суддя Галина Сидорак визнала чоловіка винним у дрібному хуліганстві, але штраф призначати не стала. «Враховуючи обставини, за яких було вчинено правопорушення, те, що шкоди ним не завдано, беручи до уваги особу правопорушника, який має на утриманні двох неповнолітніх дітей, одна з яких є інвалідом, позитивну характеристику, суд вважає за можливе звільнити [обвинуваченого] від адміністративної відповідальності на основі ст. 22 КУпАП, справу закрити, обмежитись усним зауваженням», – йдеться у постанові.