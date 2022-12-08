Мешканець Кременця заявив у поліцію на дружину, яка під час сварки побила автомобіль. Наразі невідомо, чи був автомобіль у спільній власності, чи належав лише чоловіку. Вчинок жінки поліція розцінила як економічне насильство, тож на неї склали протокол за статтею про насильство в сім'ї. За скоєне жінці доведеться заплатити 170 грн штрафу.

Як йдеться у постанові Кременецького райсуду, інцидент стався 16 листопада. Під час сварки з чоловіком жінка побила його автомобіль Volkswagen Passat. Зокрема, вона пошкодила вітрове скло і розбила заднє праве скло.

Поліцейські розцінили цей вчинок як економічне насильство. Тож на жінку склали адмінпротокол за ч.1 ст. 173-2 КУпАП (вчинення насильства у сім'ї).

Відомо, що на судове засідання жінка не прийшла, тому справу розглядали без неї. Суддя Ігор Коротич дійшов до висновку, що винуватість жінки підтверджується заявою чоловіка, а також письмовими поясненнями самої жінки.

Відтак її визнали винною та призначили мінімальне покарання – 170 грн штрафу. Також порушниця повинна заплатити 496 грн судового збору. Щоправда, постанова наразі не набрала законної сили, жінка ще має вісім днів, аби оскаржити її в апеляційному суді.