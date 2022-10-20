Мешканець села Велика Березовиця неподалік Тернополя вранці зайшов на чуже подвір'я, пошкодив автомобіль і ввімкнув магнітолу. Про порушника повідомила сусідка. Поліцейським свою поведінку чоловік пояснити не зміг. Щодо інциденту розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Мешканка села Велика Березовиця зателефонувала до поліції близько 05:00 у середу, 19 жовтня. Вона повідомила, що на сусідському подвір’ї невідомий грубо порушує громадський порядок.

«Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що зловмисник, скориставшись відсутністю господарів, проник на чуже господарство. Він сильно пошкодив припаркований там автомобіль Мercedes-Benz та увімкнув на повну гучність магнітолу», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Тернопільщини.

Порушником виявився 38-річний місцевий мешканець. Він пройшов огляд на стан алкогольного сп'яніння. Згідно з висновком, чоловік був тверезий. Свої дії він пояснити так і не зміг.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 ККУ (хуліганство). У разі доведення вини йому загрожує мінімум 17 тис. грн штрафу.