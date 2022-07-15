Чоловік запускав безпілотник у Старому парку в центрі Тернополя

У парку в центрі Тернополя патрульні затримали чоловіка, який запускав дрон попри заборону. З якою метою він це робив, наразі з'ясовують правоохоронці. Також вони перевірятимуть, чи співпрацює містянин з російськими спецслужбами.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Тернопільщини, інцидент стався близько 16:00 у четвер, 14 липня. Під час патрулювання в Старому парку інспектори спецпідрозділу ТОР помітили чоловіка, який запускав квадрокоптер.

«Чоловіка доставили до відділку для перевірки носіїв фіксації та збереження інформації й детального з'ясування всіх обставин цієї події. Поліцейські перевірятимуть інформація на факт співпраці громадянина із ворогом», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що під час воєнного стану цивільним не можна запускати у повітря дрони. Єдиний виняток в квітні цього року зробили для фермерів, адже за допомогою безпілотників вони контролюють обробіток полів. Втім, навіть у цьому випадку потрібно отримати декілька дозволів.

«Всі недозволені польоти безпілотних літальних апаратів будуть вважатись шпигунством та диверсійною роботою на користь ворога», — застерігають патрульні.