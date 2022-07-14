Безпілотник у небі помітили мешканці близько 6:00

У четвер вранці, 14 липня у Львові затримали двох чоловіків, які здійснювали запуск безпілотника на вул. Івана Франка поруч з будівлею обласного військкомату.

Безпілотник помітили мешканці близько 6:00 ранку на вулиці Івана Франка, 22, що в центрі Львова. Зазначимо, неподалік розташований Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (обласний військкомат).

У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що чоловіки також мали з собою камеру з мікрофоном та стверджували, що в них є офіційний дозвіл на зйомку дроном від СБУ. У результаті двох затриманих доставили у відділ поліції. Їхні особисті дані встановлюють.

У СБУ Львівщини розповіли ZAXID.NET, що дозволу на зйомку дроном затриманим не надавали. Зараз СБУ з’ясовує усі обставини.

Нагадаємо, на час воєнного стану запуск безпілотників заборонений і може вважатися шпигунством. За це передбачена кримінальна відповідальність.