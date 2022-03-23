У час воєнного стану запуск безпілотників розцінюється як шпигунство і передбачає кримінальну відповідальність

СБУ нагадує про заборону проведення польотів безпілотних літальних апаратів та легких літаків над Львовом та областю. У час воєнного стану такі дії вважаються шпигунством та передбачають кримінальну відповідальність.

«Попереджаємо, всі недозволені польоти безпілотних літальних апаратів будуть вважатись шпигунством та диверсійною роботою на користь ворога з усіма наслідками. За порушення зловмисників буде притягнено до відповідальності за ст. 109, ст.110, ст. 111, ст.113, ст. 114 Кримінального кодексу України», – повідомили в СБУ Львівщини у середу, 23 березня.

Працівники СБУ також закликають батьків провести відповідні роз’яснювальні бесіди з дітьми про заборону використання цивільних БПЛА (дронів) у військовий час. За такі порушення, вчинені неповнолітніми, каратимуть штрафами їхніх батьків.

Нагадаємо, у Яворівській громаді на Львівщині правоохоронці збили підозрілий дрон. Літальний апарат у небі виявив місцевий мешканець і звернувся на «гарячу лінію» міської ради.