Над Яворівським полігоном кружляв російський безпілотник типу «Форпост»

Повітряні сили Збройних сил України збили російський безпілотник після того, як він пролетів над територією Яворівського полігону, повідомило в понеділок, 14 березня, командування Повітряних сил.

«Радіолокаційними засобами Повітряних сил зафіксовано факт перетину державного кордону України у напрямку Польщі попередньо російського безпілотного авіаційного комплексу типу «Форпост». Безпілотник окупантів спершу кружляв над Яворівським полігоном, очевидно вивчаючи наслідки ракетного обстрілу на Львівщині, потім заглибився на територію Польщі, повернувся в український повітряний простір і був збитий нашою ППО. Рештки шукають», – сказано в повідомленні.

Також 14 березня протиповітряна оборона Повітряних сил «відмінусувала» ще 4 вертольоти і один літак окупантів. Крім того, підтверджено факт збиття крилатої ракети ворога із українського винищувача. Ще кілька авіанальотів на колони ворожої техніки здійснила ударна авіація Повітряних сил.

Нагадаємо, росіяни здійснили ракетний обстріл Яворівського полігону у Старичах Львівської області вранці 13 березня. Загалом ворог випустив по полігону 30 крилатих ракет. Внаслідок цієї атаки 35 людей загинули, 134 отримали поранення.