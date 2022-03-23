Дрон здійснював зйомку в одному з населених пунктів Яворівської громади

У Яворівській громаді на Львівщині правоохоронці збили підозрілий дрон. Літальний апарат у небі виявив місцевий мешканець і звернувся на «гарячу лінію» міської ради.

У Яворівській міськраді повідомили, що підозрілий дрон здійснював зйомку в одному із населених пунктів громади. Зараз справу розслідують правоохоронці. Зазначимо, у Яворівському районі розміщений Міжнародний центр миротворчості та безпеки, який вже зазнав ракетної атаки російських окупантів.

Підозрілий дрон збили у лісі на Яворівщині (фото Яворівської міськради)

«Завдяки злагодженій роботі оперативної групи реагування, яка створена при Яворівській міській раді, безпілотний літальний апарат було ліквідовано. На даний момент правоохоронці проводять слідчі дії за цим фактом», – повідомили у Яворівській міськраді вранці середи, 23 березня.

Нагадаємо, на території Львівщини на час дії воєнного стану заборонено самовільний запуск безпілотників. Такі дії вважатимуться шпигунством на користь ворога, а літальні апарати будуть ліквідовуватися. Порушникам загрожує кримінальна відповідальність.