Трускавчанин обіцяв знайти нелегальний шлях з країни

Поліція викрила учасників змови втечі ухилянта за кордон. За 13 500 доларів мешканець Трускавця обіцяв чоловіку призовного віку незаконно переправити у Румунію. Його затримали під час отримання грошей від військовозобов’язаного, йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили у поліції Львівщини.

«Як з’ясували правоохоронці, 39-річний мешканець міста Трускавець розробив для клієнта маршрут незаконного перетину державного кордону в сусідню з Україною державу в обхід встановлених пунктів пропуску. Правоохоронці затримали його після отримання частини грошей від замовника», – повідомили у поліції.

Клієнтів він знаходив через мережу особистих зв’язків, обіцяючи повний «сервіс» – від трансферу територією України до супроводу за межами кордону. До операції викриття залучили управління міграційної поліції, слідчих, прикордонників за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури.

«Протиправна схема передбачала доставлення клієнта з Дрогобича на Закарпаття. В подальшому у визначений день ”свої люди” мали безпечно перевести чоловіка через держкордон у Румунію поза пунктами митного пропуску», – додали у Львівській прокуратурі.

Затриманому повідомили про підозру за ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Суд взяв підозрюваного під варту.