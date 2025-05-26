Мешканця Трускавця затримали за обіцянку ухилянту незаконно перетнути кордон
За свої послуги він вимагав 13500 доларів
Поліція викрила учасників змови втечі ухилянта за кордон. За 13 500 доларів мешканець Трускавця обіцяв чоловіку призовного віку незаконно переправити у Румунію. Його затримали під час отримання грошей від військовозобов’язаного, йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили у поліції Львівщини.
«Як з’ясували правоохоронці, 39-річний мешканець міста Трускавець розробив для клієнта маршрут незаконного перетину державного кордону в сусідню з Україною державу в обхід встановлених пунктів пропуску. Правоохоронці затримали його після отримання частини грошей від замовника», – повідомили у поліції.
Клієнтів він знаходив через мережу особистих зв’язків, обіцяючи повний «сервіс» – від трансферу територією України до супроводу за межами кордону. До операції викриття залучили управління міграційної поліції, слідчих, прикордонників за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури.
«Протиправна схема передбачала доставлення клієнта з Дрогобича на Закарпаття. В подальшому у визначений день ”свої люди” мали безпечно перевести чоловіка через держкордон у Румунію поза пунктами митного пропуску», – додали у Львівській прокуратурі.
Затриманому повідомили про підозру за ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Суд взяв підозрюваного під варту.