Мешканцям Нетішинської громади видаватимуть таблетки калію йодиду, аби люди змогли прийняти їх у випадку радіаційної аварії. Видаватимуть по одній таблетці на одну особу. Вживати препарат потрібно лише після офіційної вказівки влади.

Як повідомили на сторінці виконому Нетішинської міськради, у березні запас таблеток калію йодиду був оновлений. «У попередні роки створений запас таблеток зберігався на збірних пунктах евакуації. Зважаючи на ситуацію в країні, доцільно, щоб таблетки калію йодиду, на випадок радіаційної аварії, зберігалися безпосередньо у населення», – пояснюють у виконкомі.

Видача таблеток калію йодиду відбуватиметься у декілька етапів. Спершу виконавчий комітет міської ради передасть таблетки для голів ОСББ та управителів будинків. Тоді голови ОСББ та управителі будинків, спільно з медичним персоналом видадуть таблетки калію йодиду мешканцям будинків.

Таблетки калію йодиду будуть видаватися з розрахунку одна таблетка на одну особу, що становить дводенний запас, разом з інструкцією. Термін придатності таблеток: до вересня 2025 року. Про дату та час видачі буде проінформовано додатково.

«Наголошуємо! Йодна профілактика – це прийом препаратів стабільного йоду під час радіаційної аварії для захисту щитоподібної залози. Приймати профілактичну дозу калію йодиду потрібно лише після офіційного оповіщення про загрозу забруднення довкілля ізотопами радіоактивного йоду та необхідність проведення йодної профілактики», – йдеться у повідомленні.