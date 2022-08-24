Мешканцям Хмельницького видадуть таблетки калію йодиду, аби люди змогли їх прийняти у випадку радіаційної небезпеки. Таблетки отримають люди віком до 40 років від своїх сімейних лікарів. Приймати їх необхідно лише після того, як влада офіційно повідомить про радіаційну загрозу.

Про видачу таблеток повідомив хмельницький міський голова Олександр Симчишин у вівторок, 23 серпня. За його словами, загалом мешканцям громади планують роздати 35 тис. таблеток калію йодиду.

«Таблетки видають сімейні лікарі. Отримати можуть мешканці громади, молодші 40 років, які підписали декларацію із сімейним лікарем. Звертайтеся до своїх сімейних лікарів», – йдеться у повідомленні.

Також він зазначив, що таблетки приймати потрібно тільки після офіційного оголошення радіаційної небезпеки. Приймати йодид калію для профілактики без потреби – недопустимо, оскільки це може зашкодити здоров’ю. Йодна профілактика здійснюється одноразово, вона допомагає захистити щотоподібну залозу від впливу радіації.

Додамо, що раніше таблетки калію йодиду видали мешканцям Нетішинської громади, це сталось ще наприкінці березня.