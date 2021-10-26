Церемонія прощання з Антоном Поляковим пройшла в його рідному Чернігові 11 жовтня

В організмі народного депутата Антона Полякова, який раптово помер уночі 8 жовтня, окрім метадону й алкоголю, знайшли димедрол, який підсилює дію наркотиків. Про це у вівторок, 26 жовтня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі «Громадського».

За його словами, метадон із димедролом називають «вуличним метадоном». Метою димедролу є посилення дії наркотичної речовини. У звичайній аптеці за звичайним рецептом це отримати неможливо.

«Тобто ми можемо з абсолютною впевненістю говорити, що це суміш, яка була здобута десь не в офіційній аптечній мережі», – наголосив Єнін.

Він зазначив, що слідство ще триває, тому правоохоронці не можуть прокоментувати, звідки ця речовина потрапила в організм.

Єнін додав, що правоохоронці наразі не знайшли доказів, що Полякова вбили. «Водночас ми до цього часу не відкидаємо жодну з версій», – сказав посадовець.

Він також повідомив, що правоохоронці вже допитали співмешканку Полякова – народну депутатку Анну Скороход, а також її помічника Руслана Джамбулатова, із яким депутат випивав перед смертю.

Як повідомляв ZAXID.NET, народний депутат України Антон Поляков помер у таксі вночі 8 жовтня. Депутатові стало зле невдовзі після того, як він сів в автомобіль. Медики врятувати його не змогли.

Згодом у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що в організмі Полякова знайшли метадон, але однопартійці Полякова з групи «За майбутнє» стверджують, що їхній колега наркотиків не вживав.

Речник МВС Артем Шевченко заявив, що у таксі, крім Полякова і таксиста, була ще «третя особа».