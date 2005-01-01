МХП з турботою про людей: «Здорові» ініціативи на підтримку громад

Компанія МХП

Агроіндустріальний холдинг МХП не стоїть осторонь проблем жителів регіонів, де розташовані виробничі потужності підприємства. Як представник соціально відповідального бізнесу, МХП здійснює системну підтримку громад, зокрема піклується про здоров’я людей: впровадженням програми «Здорові люди – здорова громада», фінансуванням проектів, спрямованих на покращення умов у медзакладах, підтримкою медичної реформи в регіонах.

Провідний агрохолдинг України – компанія МХП – уже не перший рік допомагає громадам і намагається покращити життя людей у різних регіонах України, де розташовані підприємства холдингу.

Підприємство «Урожай» Групи МХП долучилося до ініціативи холдингу і в рамках програми «Здорові люди – здорова громада» цьогоріч допомогло організувати виїзні прийоми кардіолога, офтальмолога та стоматолога у селах Черкащини. Окрім цього, працює мобільна стоматологічна амбулаторія Черкаської стоматологічної поліклініки. Лікарі щоденно приймають 20–25 пацієнтів з різними скаргами.

Торік за програмою «Здорові люди – здорова громада» було закуплено медичне обладнання для ФАПу в село Яблунів, а мешканці сіл Петрики, Сегединці, Моринці та Ситники могли безкоштовно пройти кардіологічне обстеження на місцях. Така допомога особливо важлива для людей похилого віку, для яких серцево-судинні захворювання – звична проблема. За сприяння «Урожаю» стоматологічне обстеження змогли пройти жителі сіл Онопріївка, Попівка, Келеберда, Деренковець та Сахнівка. Фінансову підтримку в розмірі майже 40 тис. грн від підприємства на облаштування кабінету лікувальної фізкультури та психологічного розвантаження для одиноких людей похилого віку та інвалідів і ремонт кабінету лікувальної фізкультури отримали мешканці села Спепанівка, що на Канівщині. Стоматологічне крісло вартістю 50 тис. грн коштом «Урожаю» для забезпечення жителів двох сіл кваліфікованими стоматологічними послугами встановили в селі Босівка, де підприємство допомогло також відремонтувати приміщення ФАПу.

У рамках впровадження медичної реформи «Урожай» долучився до всеукраїнської програми «Здоров’я жінки». За підтримки підприємства в березні цього року у Звенигородській ЦРЛ відкрито кабінет скринінгової профілактики здоров’я жінки із найсучаснішим обладнанням. На кошти «Урожаю» для закладу було придбано нове гінекологічне крісло вартістю понад 130 тис. грн. Пройти обстеження в належних умовах зможуть жительки не лише Звенигородського району, а й Лисянського, Катеринопільського, Шполянського та міста Ватутіне.

ВП «Птахофабрика «Вінницький бройлер» ПАТ «МХП» підтримав «здорові» ініціативи агрохолдингу і долучився до фінансування місцевих проектів. Підприємство постійно надає допомогу ГО «Служба спілкування між інвалідами України» та спрямувало 50 тис. грн. на ремонт Будинку-інтернату для дітей-інвалідів «Троянда» у місті Ладижин, що на Вінниччині. Понад 70 тис. грн «Вінницький бройлер» надав на ремонт кабінету отоларинголога в Ладижинській лікарні. Відремонтовано ФАП у Василівці та проведено частковий ремонт ФАПу в Новоселівці. Цьогоріч за підтримки підприємства було відновлено місцевий ФАП в Улянівці. На кошти «Вінницького бройлера» встановлено нові двері та вікна, відновлено стіни, стелю, підлогу та обкладено плиткою грубу. Зроблено усе, аби перебування в фельдшерському пункті було максимально комфортним. На ремонт було витрачено 71 тис. грн.

МХП відчуває відповідальність за рівень життя громад, де розташовані підприємства агрохолдингу, тому зробив перші кроки до впровадження медичної реформи у Вінницькій області в місті Ладижин. У цьому місті та навколишніх населених пунктах працівників МХП – близько 5 тис. осіб. Тож першочергове завдання холдингу – забезпечити лікарів у селах своєї присутності якісним рівнем знань та необхідними інструментами для успішного впровадження цієї реформи.

На шляху до здорового життя громад надійною підтримкою для жителів Волині стало ТОВ «Баффало». Цьогоріч підприємство допомогло жителям села Боровичі Маневицького району ліквідувати наслідки пожежі, під час якої постраждав дах і котел ФАПу. Від припинення роботи закладу могли постраждати мешканці сіл Грузятин, Боровичі та Копилля. Проте керівництво підприємства не лишилося осторонь людської біди і допомогло з ремонтом пічного опалення. Завдяки фінансовій підтримці ТОВ «Баффало» вдалося придбати та відремонтувати димохід і частково відновити діяльність ФАПу.

ТОВ «Захід-Агро МХП» активно підтримує ініціативи холдингу в західних регіонах України і піклується про здоров’я громад у місцях своєї присутності. Підприємство постійно виділяє кошти на ремонт ФАПів і забезпечення їх необхідним обладнанням. Торік «Захід-Агро МХП» надав кошти на ремонт ФАПу в селі Кізлів на Львівщині, а мешканці села Нижня Липиця, що на Івано-Франківщині, за сприяння підприємства мають змогу скористатися послугами відремонтованого місцевого ФАПУ і отримати безкоштовно необхідні медикаменти на лікування.

Цьогоріч керівництво підприємства не лишилося осторонь проблем місцевих мешканців і 20 тис. грн надало на підтримку діяльності Навчально-реабілітаційному центру «Джерело» в місті Львів для дітей та молоді з особливими потребами. Окрім цього, було спрямовано понад 18 тис. грн на придбання металопластикових вікон для ФАПу села Завадів на Львівщині, аби в приміщенні амбулаторії було тепло і затишно. Фінансову допомогу на закупівлю медикаментів та перев’язувальних матеріалів для невідкладної допомоги надали ФАПам сіл Потік та Залип’я в Івано-Франківській області. Подарунок від підприємства отримали найменші мешканці села Котів на Івано-Франківщині, для яких на кошти підприємства було придбано вагу для немовлят.