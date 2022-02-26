Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українці будуть боротися з російськими військами стільки часу, скільки на це необхідно. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні у суботу, 26 лютого.

«Світ побачив – українці могутні. Українці сміливі. Українці – на своїй рідній землі і ніколи її не здадуть. Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно, щоб звільнити країну», – заявив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що наші захисники дають достойну відсіч загарбникам. Війну з Росією Верховний Головнокомандувач назвав народною.

«Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно, щоб звільнити країну. Якщо діти вже народжуються в укриттях, навіть коли тривають обстріли, то у ворога немає жодного шансу у цій безперечно народній війні. Слава Україні!», – наголосив президент Зеленський.

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