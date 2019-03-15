«Ми з великим інтересом стежимо за вашими виборами»

У четвер до Львова приїжджала Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович. Під час свого візиту вона дала інтерв’ю львівській редакції 24 каналу. Про скандал в «Укроборонпромі», президентські вибори в Україні та про війну Росії з Україною - у повній версії екслюзивного інтерв’ю Марі Йованович з Віталієм Кубліковим

Розпочнемо з гучного скандалу, який активно обговорюють навіть за океаном. Цього тижня вийшла остання серія журналістських розслідувань про корупцію в оборонному секторі України. І це на шостому році війни з Російською Федерацією. Схоже на те, що про корупційні оборудки в «Укроборонпромі» знали в усіх правоохоронних органах і свідомо закривали на це очі. Розслідування про корупцію показав наш телеканал. І нам як журналістам дуже цікаво, чому такі гучні розслідування в Україні мають робити власне журналісти, а не правоохоронні органи, які в нашій країні зараз активно реформуються.

Дякую вам за запрошення на цю програму. Перш за все хочу сказати, що рада знову повернутися сюди, у Львів. Це чудове місто. У нас було багато розмов сьогодні про те, що відбувається у місті і в Україні загалом, включаючи ту тему, про яку ви сказали.

Очевидно, що оприлюднені розслідування і відповідні звинувачення викликають серйозну стурбованість у друзів України, але в першу чергу – у самих українців, які, як ви сказали, вже шість років перебувають у стані війни з Росією. Звичайно, ми вважаємо, що важливо, аби всі правоохоронні органи, незалежно від того, які звинувачення лунають, розслідували факти, оприлюднені командою Бігуса.

Крім того, повинні бути проведені розслідування всередині самих правоохоронних органів на предмет оприлюднених звинувачень. Ми знаємо, що НАБУ почало внутрішнє розслідування. Ми вітаємо таке рішення. Ми зацікавлені у тому, аби й інші так зробили.

У Вашингтоні завжди активно підтримували НАБУ як незалежний антикорупційний орган в Україні. Після цього розслідування є підозра, що корупція торкнулась власне і НАБУ. Чи є для Вас це свідченням того, що антикорупційну реформу Україна провалює?

Ми підтримуємо НАБУ, ми підтримуємо САП, ми підтримуємо цілу низку правоохоронних інституції в Україні, які докладають зусилля для просування реформ. Зокрема, я маю на увазі патрульну поліцію, але не лише її. На мою думку, всі ці інституції повинні продовжувати просувати реформи.

Я гадаю, що більшість українців, я розмовляла з багатьма, бажають, аби реформи відбувалися швидше. Але в реальному житті так не працює. Не можна все змінити в одну мить На мою думку, це завдання влади продовжувати просувати реформ, проводити розслідування, коли трапляються порушення, притягувати винних до відповідальності. Для американців важливо доносити до американської влади, що вони від неї очікують через контакти зі своїми членами Конгресу і представниками на місцях, а також на виборах за допомогою скриньок для голосування та власного голосу. І це важливо для українців також, треба вимагати від керівництва держави звітувати за їхні дії.

Сполучені Штати в проекті оборонного бюджету на 2020 рік передбачили надання України 250 млн. доларів на посилення безпеки і оборони. Чи вплинуть на стосунки між Україною і США підозри про те, що оточення президента залучене до цих схем, за допомогою яких українську армію банально розкрадали?



Ми активно підтримуємо Україну в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність. Як ви сказали, цього року ми запланували 250 млн доларів і додатковий бюджет, які будуть використані як допомога для проведення навчання українських військовиків та для закупівлі спорядження. Загальна сума такої допомоги за останні кілька років, починаючи з 2014-го, сягнула вже 1,1 млрд доларів США. Це серйозна допомога. Ми віримо, що українські військовики використали її на дуже важливі цілі.

Ви зачепили дуже делікатне питання. Якщо йдеться про відмивання грошей в «Укроборонпромі» або в інших підрозділах оборонної системи, то гроші не дійдуть до українських солдатів, які воюють на передовій, аби в інших містах був спокій, як от у Львові, аби люди жили нормальним життям в Україні. Звичайно тут виникають питання. Що ж зрештою відбувається? Чому ці гроші не були використані на важливі цілі? Зокрема, на забезпечення військовиків. Важливо, аби українська влада розслідувала цю справу і притягнула винних до відповідальності.

Чи спостерігаєте ви за передвиборчими перегонами? Як ви її оцінюєте, як вам останні рейтинги?

Так, ми з великим інтересом стежимо за цією виборчою кампанією. І не лише за президентськими перегонами, першим і другим туром, а також і за парламентськими виборами, які проходитимуть у жовтні, і за місцевими виборами наступного року. Це два важливі роки для України в тому сенсі, що обиратимуть нових керівників.

Соціологічні заміри виводять зараз в лідери Володимира Зеленського. Чи спілкувалися ви з ним, чи він, на вашу думку готовий очолити Україну в такий час?

Ми в посольстві США, як і в інших посольствах, зустрічаємося з різними кандидатами у президенти. Для нас важливо, в першу чергу, познайомитися з ними, зрозуміти їх. Я не можу говорити про особисті, приватні розмови.

Питання, яке Ви поставили – на нього має знайти відповідь в першу чергу український народ. Це не питання, на яке мають відповідати гості вашої країни, а самі українці повинні на нього відповісти. Ми думаємо, що взяти участь у виборах – критично важливо. Необхідно прийти на виборчі дільниці 31 березня і проголосувати.

На якій стадії перебуває рішення Вашингтону щодо санкцій проти Росії за агресію в Керченській протоці?

Гадаю, Ви знаєте, що ми запровадили цілу низку санкцій проти Росії. Ми вважаємо, що дії, які вчинила Росія проти України, напад на східну частину України і тепер 25 листопада напад у Чорному морі на три українські кораблі, які відпливали у зворотній бік, потім незаконне захоплення цих кораблів і затримання 24 моряків, які до цього часу залишаються у російській в’язниці – ми вважаємо, що це повністю неприйнятно за всіма міжнародними стандартами. Ми продовжуємо ставити це питання Росії. Ми продовжуємо публічне обговорення цього питання, тому що важливо, аби про це знали на міжнародному рівні. Так само важливо, щоби Україна продовжувала наполягати на звільненні українських моряків та суден. Ми також працюємо з міжнародними партнерами. Тому що, на мою думку, важливо, щоби у цій ситуації міжнародна спільнота – Європа та Сполучені Штати та інші країни працювали би спільно і в унісон задля підтримки України.

Можливо, ви знаєте, що приблизно два тижні тому в Одесі перебував ракетний есмінець ВМС США USS Donald Cook, до України також приїжджав наш спецпосланець Курт Волкер, також була делегація з ЄС. На мою думку, це був сильний сигнал про об’єднану підтримку України з боку Європи та Сполучених Штатів. Ми будемо шукати способи і надалі підтримувати Україну. Стосовно саме санкцій, можу сказати, що ми продовжуємо переглядати їх.

Прямі контакти між Волкером і Сурковим призупинені. Прогресу врегулювання конфлікту на Донбасі немає. Чи бачите ви якийсь вихід з цієї ситуації? І чи продовжують у Вашингтоні шукати якихось важелів впливу на Кремль?

Курт Волкер залишається активним у цьому напрямку. Як ви знаєте, він часто навідується до України. Але він їздить не лише до України. Він часто їздить до Європи. На міжнародній арені він ставить питання України, питання численних дій Росії, які порушують міжнародне право і міжнародні норми і намагається підтримувати згуртованість міжнародної спільноти.

Ми би дуже хотіли сісти за стіл переговорів з росіянами, з Сурковим, чи з іншим представником, якого призначить Кремль. Як ви знаєте, для переговорів потрібні щонайменше двоє. Але здається, що наразі росіяни не готові до цієї дискусії. А от ми завжди готові. Ми віримо, що єдиний шлях для завершення цієї війни пролягає через переговори, через політичний процес.

Ви сказали, що росіяни не готові. На вашу думку, чого вони чекають? Виборів, зміни еліт в Україні?

Це може бути будь-що з того, що Ви назвали. На мою думку, ви маєте запитати росіян, чого вони чекають. Тому що, як ви сказали на початку, вже шостий рік триває війна і пройшло достатньо часу, аби росіяни сіли за стіл переговорів та почали відповідати за ті дії, які вони вчинили, і почався пошук шляхів вирішення конфлікту у мирний спосіб.

Чи збираються США вживати якихось конкретних дій щодо газогону «Північний потік 2»?

На мою думку, позиція Сполучених Штатів та цілої низки європейських країн у питанні «Північного потоку-2» є чіткою. Ми сприймаємо його не лише як питання безпеки України та безпеки постачання енергоресурсів до неї, а й як питання безпеки Європи і безпеки постачання туди енергоресурсів. Коли одна держава залежить від постачання енергоресурсів з однієї країни і від транзиту через одну країну, така держава стає дуже вразливою. Ми продовжуємо обговорювати це питання і шукати заходи, яких ми можемо вжити.

На вашу думку, чи є консолідована позиція США та Європи щодо «Північного потоку 2»?

Я вважаю, що немає консолідованої позиції в самій Європі. Ми можемо сказати, що є ціла низка європейських країн, які дуже чітко і голосно висловлюються проти «Північного потоку 2». Але є й інші країни, їх менше, але це країни, які мають вагу і бажають просувати будівництво «Північного потоку 2» і роблять це.

В останні два місяці, на мою думку, сталося кілька важливих подій. Зокрема, Євросоюз проголосував за застосування Третього енергопакету до «Північного потоку 2». А це означає, що норми, регуляторні механізми і закони ЄС будуть застосовуватися до «Північного потоку 2». І це важлива подія. Побачимо, куди це приведе.

Якщо раптом Росія вдасться до екскалації конфлікту на Донбасі – чи можемо ми сподіватися на втручання Америки?

Не хотілося би навіть гіпотетично уявляти таку ситуацію.

Гадаю, за останні майже шість років, починаючи з 2014-го, загалом від моменту проголошення незалежності, Америка була надійним партнером України. Частково завдяки сильній позиції української діаспори в США. Але також, коли американці дивляться на Україну і бачать, як Україна захищається від Росії і бореться за свободу, демократію, за свій суверенітет та територіальну цілісність, думаю, що американці цінують це, бо ми також пройшли через подібне. І це викликає у нас захоплення. Ми гадаємо, важливо, аби Україна зрештою перемогла.

І як я вже казала, ми надали Україні допомогу у розмірі понад одного мільярда в таких питаннях як безпека, також запланована ще одна сума для інших видів допомоги. Ми також надаємо політичну підтримку Україні і ми продовжимо це робити.