У проекті оборонного бюджету США для України передбачено 250 млн доларів

Порівняно з бюджетним запитом на 2019 пропонована сума допомоги збільшена на 50 млн доларів

СуспільствоАндрій Стець, 13 березня1230

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У проекті оборонного бюджету США для України передбачено 250 млн доларів
фото УНІАН
Вказані кошти планується направити на підтримку ЗСУ

В офіційно оприлюдненому проекті оборонного бюджету США на 2020 рік передбачається надання Україні 250 млн доларів на цілі посилення безпеки і оборони в рамках програми «Ініціатива безпеки допомоги Україні». Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні в Facebook.

Згідно з документом, вказані кошти планується направити «на підтримку Збройних Сил та національних сил безпеки України та для заміни будь-якого озброєння та товарів оборонного призначення, які вже були надані Україні Сполученими Штатами».

Відзначається, що в порівнянні з бюджетним запитом на 2019 пропонована сума допомоги Україні збільшена на 50 млн доларів.

У подальшому бюджетний запит має пройти обговорення в Конгресі США, де можуть вноситися зміни і доповнення. Таким чином, реальні обсяги допомоги Україні будуть відомі вже після завершення всього процесу проходження документа.

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