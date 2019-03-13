У проекті оборонного бюджету США для України передбачено 250 млн доларів

Вказані кошти планується направити на підтримку ЗСУ

В офіційно оприлюдненому проекті оборонного бюджету США на 2020 рік передбачається надання Україні 250 млн доларів на цілі посилення безпеки і оборони в рамках програми «Ініціатива безпеки допомоги Україні». Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні в Facebook.

Згідно з документом, вказані кошти планується направити «на підтримку Збройних Сил та національних сил безпеки України та для заміни будь-якого озброєння та товарів оборонного призначення, які вже були надані Україні Сполученими Штатами».

Відзначається, що в порівнянні з бюджетним запитом на 2019 пропонована сума допомоги Україні збільшена на 50 млн доларів.

У подальшому бюджетний запит має пройти обговорення в Конгресі США, де можуть вноситися зміни і доповнення. Таким чином, реальні обсяги допомоги Україні будуть відомі вже після завершення всього процесу проходження документа.