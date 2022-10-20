Жінку викрили працівники міграційної служби та передали в пункт пропуску «Мамалига-Крива»

Громадянку Росії, яка нелегально проживала на Хмельниччині, примусово видворять за межі України. Жінка повинна була виїхати з країни ще 18 лютого, але цього не зробила. Відтак її затримали, а суд прийняв рішення про примусову депортацію.

Про випадок прес-служба міграційної служби Хмельниччини повідомила у середу, 19 жовтня. За інформацією служби, росіянка протягом восьми місяців нелегально проживала в Україні.

«Відділом організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення управління Державної міграційної служби України спільно з працівниками правоохоронних органів було виявлено громадянку Росії, яка перебувала на території України з порушенням міграційного законодавства, а саме: не виконала рішення про примусове повернення до країни походження або третьої країни від 18 лютого 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Міграційна служба звернулась до Кам'янець-Подільського міськрайонного суду, аби отримати дозвіл на видворення жінки до рідної країни. Суд цей позов задовольнив. Відтак міграційна служба передала порушницю працівникам пункту пропуску «Мамалига-Крива», які в подальшому повинні примусово депортувати її з України.