Міграційна служба видворила росіянку, яка нелегально проживала на Хмельниччині
Жінка повинна була повернутись до Росії ще 18 лютого
Громадянку Росії, яка нелегально проживала на Хмельниччині, примусово видворять за межі України. Жінка повинна була виїхати з країни ще 18 лютого, але цього не зробила. Відтак її затримали, а суд прийняв рішення про примусову депортацію.
Про випадок прес-служба міграційної служби Хмельниччини повідомила у середу, 19 жовтня. За інформацією служби, росіянка протягом восьми місяців нелегально проживала в Україні.
«Відділом організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення управління Державної міграційної служби України спільно з працівниками правоохоронних органів було виявлено громадянку Росії, яка перебувала на території України з порушенням міграційного законодавства, а саме: не виконала рішення про примусове повернення до країни походження або третьої країни від 18 лютого 2022 року», – йдеться у повідомленні.
Міграційна служба звернулась до Кам'янець-Подільського міськрайонного суду, аби отримати дозвіл на видворення жінки до рідної країни. Суд цей позов задовольнив. Відтак міграційна служба передала порушницю працівникам пункту пропуску «Мамалига-Крива», які в подальшому повинні примусово депортувати її з України.
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