Чоловік переховувався у Хмельницькому, але нещодавно переїхав до Києва, де його і затримали

Хмельницька поліція затримала 51-річного шахрая з Росії, який переховувався в Україні. Спершу він жив у Хмельницькому, згодом перебрався до Києва. Відомо, що чоловік перебував у міжнародному розшуку за вчинені шахрайства в країні Європейського Союзу. Незабаром його повинні вислати за межі України.

Як повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини, чоловіка затримали зранку в п'ятницю, 1 липня. Відомо, що чоловік перебував у міжнародному розшуку за шахрайські дії на території однієї з країн Європейського Союзу.

Деякий час росіянин проживав у Хмельницькому, але нещодавно перебрався до Києва. Там його затримали хмельницькі поліцейські, оперативники відділу міграційної поліції та працівники СБУ. «Хмельницькі правоохоронці затримали його у столиці і доправили в Печерське управління поліції для подальшого екстрадиційного арешту», – йдеться у повідомленні.

Наразі випадки, коли в Україні затримують нелегалів-росіян, значно почастішали. На початку червня у Хмельницькому затримали 35-річного громадянина Росії зі списку РНБО. Він протягом року нелегально жив на території України.