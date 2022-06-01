Хмельницький апеляційний суд призначив три роки тюрми громадянину Молдови за нелегальний в'їзд в Україну. Вперше чоловіка намагались видворити в 2016 році, але тоді він втік з-під супроводу. Покинути територію України його змусили в 2019 році, але він одразу ж повернувся. За це він відсидів рік у тюрмі. Після завершення терміну його знову відправили у Молдову, але чоловік невдовзі повернувся до Хмельницького. Його затримали у січні 2021 року, за повторне незаконне перетинання кордону йому призначили три роки тюрми.

Про вирок Хмельницького апеляційного суду в середу, 1 червня, повідомила прес-служба установи. Як зазначається у матеріалах справи, громадянина Молдови вже неодноразово депортували з України, але він все одно повертався. Вперше він прибув в 2012 році у приватних справах. У 2016 році працівники міграційної служби встановили, що він не має дозволів на перебування в Україні. Зобов'язання покинути країну до визначеної дати молдаванин проігнорував. Під час примусового видворення він втік з-під варти.

Вивезти чоловіка за межі кордону вдалось у 2019 році, після того, як він відбув покарання за крадіжку, наркотики і незаконне поводження зі зброєю. Йому на три роки заборонили в'їзд в Україну. Але майже одразу він знову повернувся до Хмельницького. За це його засудили до одного року ув'язнення.

Відбувши покарання, в жовтні 2020 року чоловік повернувся до Молдови. В Україну йому заборонили приїжджати до 2032 року. Але вже у січні 2021 правоохоронці знову виявили його у Хмельницькому: чоловіка знайшли під час обшуку будинку.

Суд першої інстанції призначив йому три роки умовно. Втім, прокуратура подала апеляцію, оскільки вважала рішення надто м'яким. Хмельницький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу.

«Суддівська колегія апеляційного суду уважає слушними доводи прокурора про те, що обрана форма призначеного покарання не є справедливою та співмірною із вчиненим кримінальним правопорушенням, адже обвинувачений, бувши раніше неодноразово судимим, повторно, через короткий проміжок часу, попри заборону в’їзду в Україну до 2032 року, вчинив новий аналогічний злочин. Така поведінка обвинуваченого суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України, охорони громадського порядку, захист прав та законних інтересів громадян України», – йдеться у повідомленні.

Відтак його визнали винним у порушенні ч.2 ст. 332-2 ККУ (незаконне перетинання державного кордону, вчинене повторно) та призначили три роки тюрми.