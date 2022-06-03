Наразі затриманий росіянин перебуває у пункті тимчасового перебування іноземців на Волині

Поліція у Хмельницькому затримала 35-річного громадянина РФ, який нелегально перебував на території України. Під час перевірки виявилося, що росіянин має зв’язки у кримінальних колах і внесений до санаційного списку РНБО. Чоловіка невдовзі депортують до Росії.

Як у п’ятницю, 3 червня, повідомила прес-служба Хмельницької області, 35-річний росіянин нелегально перебував на території України вже майже рік: міграційна служба прийняла рішення про примусове повернення чоловіка до Росії ще у липні 2021 року.

«Крім того, оперативники встановили, що порушник має певні зв’язки в кримінальному світі і навіть внесений до санкційного списку РНБО. Відтак нелегала було затримано і поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців на Волині. В подальшому його буде видворено за межі України», – йдеться у повідомленні поліції.