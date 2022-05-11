«Злодія в законі» на прізвисько «Мамука» збираються видворити з України

В Івано-Франківській області поліція затримала 45-річного громадянина Грузії, «злодія в законі» на прізвисько «Мамука», який входить до санаційного списку РНБО. Чоловіка затримали в одному з приватних будинків на Прикарпатті. Зараз вирішується питання про видворення затриманого з України.

Як у середу, 11 травня, повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, 45-річного «злодія в законі» затримали під час заходів з відпрацювання представників криміналітету та осіб, що можуть бути причетні до диверсійної діяльності.

«45-річний уродженець Грузії отримав свій «статус» в Стамбулі у 2013 році. Крім того, він має родинні зв’язки зі «злодієм у законі» Таріелом Оніані. Рішенням РНБО стосовно затриманого були застосовні персональні спеціальні санкції. «Злодія в законі» на прізвисько «Мамука» затримали в одному з приватних будинків області», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі уточнюють, що наразі вирішується питання про примусове видворення 45-річного фігуранта за межі України.