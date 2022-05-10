Правоохоронці викрили 23-річного в’язня колонії з Івано-Франківської області, який створював фейкові акаунти у соцмережах, збирав кошти нібито на ЗСУ та продавав неіснуюче військове спорядження. Обманювати людей чоловікові допомагали дві родички: на їхні картки ошукані користувачі соцмереж відправляли гроші. Про суму коштів, які отримав шахрай, та кількість ошуканих людей наразі не повідомляється.

Як у вівторок, 10 травня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, 23-річний чоловік ув’язнений, який перебував у колонії, створював фейкові акаунти у соцмережах та розміщував оголошення про збір грошей на потреби ЗСУ.

«Також чоловік «продавав» в інтернеті неіснуючу військову амуніцію. До шахрайської схеми зловмисник залучив двох родичок, які отримували транзакції громадян на власні банківські картки. Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих та остаточну суму збитків», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці провели обшуки у фігуранта та у помешканнях його родичок, вилучили мобільні телефони, SIM-карти, банківські картки, комп’ютерну техніку та «чорнові» записи. 23-річному ув’язненому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство). За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри іншим учасникам схеми.