Поліцейські спільно із працівниками міграційної служби затримали на Волині кримінального авторитета, який потрапив до санкційного списку Ради національної безпеки та оборони України. Про це повідомила Міграційна служба Волинської області в п’ятницю, 28 травня.

Чоловік координував злочинну діяльність на території Волинської області, організовував розподіл коштів та наповнення «общака», а також підтримував тісний зв’язок з вихідцями з Грузії, які перебувають у в’язниці.

Під час свого перебування в Україні чоловік одружився із українкою та отримав посвідку на постійне проживання. Наразі цей документ йому скасували. Крім того, його примусово повернули до Грузії та заборонили в’їзд до України.

Нагадаємо, що 14 травня Рада національної безпеки і оборони ввела персональні санкції проти 557 «злодіїв у законі» та 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.

За даними поліції, дозвільні документи на проживання в Україні скасували вже 27 підсанкційним кримінальним авторитетам.