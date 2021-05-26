РНБО ввела санкції проти понад 500 «злодіїв у законі» та іноземців, які є кримінальними авторитетами

27 кримінальним авторитетам, проти яких Рада національної безпеки та оборони ввела санкції, скасували дозвільні документи на проживання в Україні, повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

Крім того, ще десятьох осіб примусово повернули до країн їхнього походження. Серед них - уродженці Грузії та Вірменії, які підтримували зв'язки з представниками криміналітету не тільки в країнах свого походження, але і в різних регіонах України.

З переліку 17-ти «авторитетів», яким скасували посвідки на проживання, кілька так званих «смотрящих» і уродженці різних країн.

Всі вони підозрюються в кримінальних процесах, більшість — знаходяться в місцях позбавлення волі. Кожен з них буде відповідати за скоєні справи відповідно до українського законодавства.

Їм інкримінують скоєння низки тяжких злочинів: установка та поширення злочинного впливу, створення злочинних організацій, розбої, викрадення людей, вимагання коштів тощо.

Нагадаємо, РНБО ввела санкції проти понад 500 «злодіїв у законі», а також проти іноземців, які є кримінальними авторитетами, 14 травня. Президент Володимир Зеленський ввів відповідне рішення в дію 21 травня.

Більшість із тих, кого РНБО внесла до переліку «злодіїв у законі», – громадяни Азербайджану, Грузії та Росії.