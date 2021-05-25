Затриманому громадянину Вірменії Гарніку Манукяну вже скасували посвідку на тимчасове проживання в України

Поліцейські спільно із працівниками міграційної служби затримали в Ужгороді громадянина Вірменії, який перебуває в санкційному списку Ради нацбезпеки та оборони України. Про це повідомила Міграційна служба Закарпатської області.

Чоловік входить до санкційного списку РНБО від 14 травня під номером 600. Міграційники не вказують його ім’я, однак під цим номер в списку перебуває громадянин Вірменії Гарнік Манукян, 1986 року народження.

Наразі йому скасували посвідку на тимчасове проживання та планують примусово видворити із України.

«Це зумовлено тим, що дії даної особи становлять загрозу національній безпеці України, безпеці громадського порядку, що є необхідним для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 14 травня Рада національної безпеки і оборони ввела персональні санкції проти 557 «злодіїв у законі» та 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.