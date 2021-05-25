Троє уродженців Чечні звернулися до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) з проханням частково зупинити рішення РНБО від 14 травня 2021 року, яким було введено санкції проти понад 500 «злодіїв у законі».

Як повідомила прес-служба ОАСК у вівторок, 25 травня, суд зареєстрував три заяви, у яких заявники просять зупинити дію Рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», від 14 травня 2021 року, у частині застосування санкцій відносно Адлана Ясагова, Мусліма Ідрісова та Магомеда Шаіпова.

«Відповідні заяви надійшли до суду до подання самих позовів, як це передбачено положеннями Кодексу адміністративного судочинства України. Наразі суд вирішує питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову», – сказано в повідомленні.

Зазначимо, згідно з переліком осіб, щодо яких введено санкції, усі заявники – уродженці Чечні. Дізнатися імена всіх фігурантів списку можна на сайті президента.

РНБО ввела санкції проти понад 500 «злодіїв у законі», а також проти іноземців, які є кримінальними авторитетами, 14 травня. Президент Володимир Зеленський ввів відповідне рішення в дію 21 травня.

Більшість із тих, кого РНБО внесла до переліку «злодіїв у законі», – громадяни Азербайджану, Грузії та Росії.