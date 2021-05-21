Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня, яким оновлено список фізичних і юридичних осіб, проти яких запроваджуються санкції. Зокрема, до нього потрапили «злодії в законі» та іноземці, які є кримінальними авторитетами.

557 «злодіїв у законі», а також 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами, – це переважно громадяни Азербайджану, Грузії та Росії.

РФ, Грузії і Азербайджану. До них санкції вводяться безстроково.

Також цим рішенням продовжуються на три роки санкції, введені указом президента Петра Порошенка від 14 травня 2018 року (повторно введені з невеликим розширенням указом від 21 червня 2018 року), а також змінами 2019 і 2020 років.

Загальна кількість фізичних осіб, проти яких введені санкції, в новому указі становить 674, юридичних – 138, тоді як в указі трирічної давнини їх було 1748 і 756 відповідно, зазначила агенція «Інтерфакс-Україна».

Зокрема, в новому списку юридичних осіб, до яких Україна ввела санкції, як і раніше є російські ЗМІ (в тому числі телеканали «Первый канал», «Звезда», «Рен ТВ», інформагенції РБК та «Россия сегодня», газета «Московский комсомолец» та інші), а також ЗМІ, які працюють в окупованому Криму.

Під санкціями також залишилися платіжні системи (російські «Вебмані», «Пеймастер», литовська WM Transfer), а також широкий перелік російських IT-компаній (включаючи «Мегасофт», «Ківі», «Лабораторія Касперського», «Доктор Веб», «Яндекс», «1С», «АБІ» та інші), а також їх філії. Санкції до них введені строком на три роки.

У списку фізичних осіб, до яких продовжуються санкції, є ватажок «ДНР» Денис Пушилін, ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник, «голова» тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов, санкції до яких вводяться безстроково, а також громадяни РФ: професор МДІМВ МЗС РФ Євген Воронін, засновник ТОВ «Корпорація Парус» Олексій Федоренко і засновник ТОВ «1С» Борис Нуралієв – до них санкції вводяться на три роки.

Санкції передбачають такі заходи:

блокування активів;

обмеження торгових операцій;

часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;

запобігання виведення капіталів за межі України;

призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;

анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання або наявність яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Також передбачена заборона на участь в приватизації, оренди державного майна резидентами іноземної держави і особами, які прямо або побічно контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, заборона на користування радіочастотним ресурсом України, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Передбачається повна або часткова заборона здійснення операцій з цінними паперами, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції, заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави, а також припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави.