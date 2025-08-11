Михайло Винницький обіцяє озвучити конкретні прізвища і зловживання

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький повідомив, що понеділок, 11 серпня, – його останній робочий день на посаді. У пʼятницю Кабмін звільнив його з МОН. Посадовець повідомив про ймовірні причини звільнення.

«Офіційно мій останній робочий день на посаді заступника міністра Міністерство освіти і науки України – сьогодні. Сумніваюся, що представники ректорсько-депутатської "шайки", яка ініціювала моє звільнення, розуміють бажання служби державі задля розвитку майбутніх поколінь. У них більш приземлені, егоїстичні інтереси», – написав Михайло Винницький у пості 11 серпня.

Водночас, повідомляючи про голосування уряду у пʼятницю 8 серпня, на якому його звільнили, посадовець зазначив, що знає ймовірні причини цього рішення і хто на це вплинув. Як стверджує Михайло Винницький, частина ректорів вишів, які обʼєднують з іншими закладами освіти, лобіювали звільнення посадовця і припинення процесу укрупнення університетів.

«Це рішення було політичним: потрібно зберегти курс реформ, який очолює Оксен Лісовий, і який дуже не подобається деяким депутатам, а особливо ректорам (колишнім і теперішнім), які “дякують” цим депутатам і депутаткам за їхні політичні послуги», – наголосив заступник міністра.

Більш детально Михайло Винницький описав проблему у блозі на 24 каналі. Він зазначає, що кількість студентів впродовж останніх 15 років скоротилася майже вдвічі, але мережа університетів залишилася такою ж самою. Кількість державних університетів в країні доведеться найближчим часом скорочувати. Але рішенню МОН про скорочення державних закладів вищої освіти сильно опирається керівництво тих вишів, які мають обʼєднати з іншими.

«Після реорганізації часто виявляються ті причини, через які ці "адміністратори" трималися за крісла: від махінацій із землею та незаконних виплат премій "наближеним" до підроблених документів чи торгівлі дипломами», – пояснює Винницький.

Звільнений посадовець обіцяв більш детально розповісти про зловживання ректорів в наступних публікаціях.

54-річний Михайло Винницький народився у сімʼї українських емігрантів у Канаді. Освіту здобув в Онтаріо та Кембриджі. З 2003 року постійно проживає в Україні. Працював викладачем у львівській бізнес-школі УКУ, керівником секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, віцепрезидентом Києво-Могилянської академії.