13 травня 1933 року не стало Миколи Хвильового. Його смерть була виявом протесту проти радянської системи. Поет мав бунтівний характер, його двічі виганяли з гімназій, навчання він закінчив екстерном. На формування його поглядів вплинули батьки, Перша світова, в яку він воював, сім’я та поетичне оточення. Втім, про Хвильового існує й багато міфів. Літературознавець, завідувач кафедри української літератури та журналістики Харківського національного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди Ростислав Мельників розповів «Новій українські школі» маловідомі факти про життя Миколи Хвильового та спростував найпоширеніші міфи про нього.

Батьки і родина

Справжнє прізвище – Фітільов. Його батько Григорій Олексійович був народним учителем, походив зі збіднілого дворянського роду. Через свою революційну діяльність покинув Харківський університет та вчителював у селі. У Тростянці познайомився з майбутньою дружиною Єлисаветою, донькою Івана Тарасенка, бухгалтера цукрозаводчика Леопольда Кеніга.

Батько любив випити, через це мати розлучилася з ним і переїхала до сестри на хутір Зубівка. Там мама влаштувалася вчителькою, а подружжя Смаковських (тітка з чоловіком) умовили її залишити Миколу в них «для опіки над його дальшою освітою». Крім них, Миколою опікувалися ще одні родичі мами – подружжя Савичів, які не мали своїх дітей.

Батьки Миколи Хвильового (фото з сайту Neuronews)

У дитинстві Микола дуже любив читати, ходити з батьком на полювання. Кузина згадувала, що у перервах між заняттями Микола читав їй напам’ять доброю українською мовою поезії Шевченка та інших українських поетів.

Миколу Фітільова двічі виключали з гімназій – Охтирської і Богодухівської. Він не ладнав з учителями. У нього був нестерпний характер і зухвале ставлення до керівництва гімназії, також він мав зв’язки із соціалістами. Іспити Микола склав екстерном і здобув атестат про середню освіту.

У підлітковому віці його батько, який тоді вчителював у Краснокутській ремісничій школі, познайомив Миколу з російською класичною літературою, а також з творами Діккенса, Гюґо, Флобера, Гофмана. Його виховання вплинуло й на те, що в сина також зʼявився інтерес до революційних ідей.

Микола Хвильовий

Юнаком Микола Фітільов захопився творчістю поета Максима Горького і естетикою так званої «бродячої Русі». Він постійно мандрував, працював чорноробочим у котельному цеху Дружківського заводу, вантажником у Таганрозькому порту, на цегельному заводі біля донської станиці Іловайської, вантажником коксу в Горлівці. У Першу світову війну Микола три роки воював і згадував про це так: «Три роки походів, голодовки, справжнього жаху, який описати я ніяк не ризикну, три роки голгофи у квадраті», – через волинські болота, Галичину, Карпати, Польщу, Буковину й до Румунії.

Дві дружини і робота

Повернувшися з фронту, Микола був пов’язаний з освітою: працював у Богодухівському відділі освіти, завідував позашкільною освітою.

У 1920 році Хвильовий одружився з Катериною Гащенко, а наступного року у них народилася донька Іраїда.

Катерина Гащенко (ліворуч) та Людмила Фітільова (сестра Миколи), грудень 1917 року (фото з сайту «Укрінформ»)

Хвильовий переїхав до Харкова сам і жив у кімнаті гуртожитку. Коли дружина несподівано приїхала до нього, Миколи там не застала, але в його кімнаті була якась жінка. Вони розлучилися, і дружина заборонила спілкуватися з донькою. А коли вдруге вийшла заміж, дала дитині прізвище нового чоловіка. Про свого батька донька Миколи Фітільова дізналася з хрестоматії, портрет батька в якій їй показала тітка. Донька пішла доброволицею на фронт і воювала у роки Другої світової війни.

З другою дружиною Юлією Уманцевою Хвильовий познайомився ще до одруження з Катериною Гащенко. Вона працювала в НК (Надзвичайна комісія для боротьби з контрреволюцією та саботажем) і у 1919 році врятувала його від смерті, коли Хвильового заарештували чекісти. Коли вони згодом зустрілися в Харкові, вирішили одружилися, проживали у будинку «Слово». Юля стала прототипом головної героїні твору «Кіт у чоботях». У неї також була донька – Люба. І саме їй письменник заповів авторське право на свої твори.

Пасербиця Люба, Микола Хвильовий і Юля Уманцева (фото з сайту «Історична правда»)

Коли його спіткала творча криза, він залишив роботу в редакціях, журналах, видавництвах і пішов працювати на завод, щоб перемкнутися, відпочити. Хвильовий зловживав алкоголем і був невротиком.

1919 року Хвильовий став комуністом. Але Сосюра писав про нього: «Ми з тобою співці малинові», підкреслюючи, що їхній комунізм мав не червоний колір, а малиновий, як один із символів українського козацтва.

З 1921 року його основний прибуток був від літературної діяльності. Він працював у редакціях журналів «Шляхи мистецтва» й «Червоний шлях», співпрацював із видавництвами.

Найближче коло спілкування Миколи Хвильового – літератори і мисливці, зокрема, Микола Куліш, Майк Йогансен, Остап Вишня, Аркадій Любченко. Коли влада вигадувала, що записати в їхні кримінальні справи, то слідчі стверджували, що вони не просто ходили на полювання, а готувалися до терористичних актів. Саме це товариство створило Вільну академію пролетарської літератури й боролося за якість української літератури та її перспективи в європейському культурному контексті.

ВАПЛІТЕ (Харків, 1926). Сидять: Павло Тичина, Микола Хвильовий, Микола Куліш, Олекса Слісаренко, Майк Йогансен, Гордій Коцюба, Петро Панч, Аркадій Любченко (фото «Історичної правди»)

Міфи про Хвильового

Міф №1: Хвильового застрелили. Дехто припускає, що поет загинув від пострілу снайпера. Але Хвильовий мав суїцидальні схильності, це була не перша спроба. Тим паче, що таких версій ніколи не озвучували його близькі.

Міф №2: Хвильовий був чекістом. Насправді жодних підтверджень цьому немає. Навпаки він був в’язнем ЧК.

Хвильовий ніколи не говорив гасло «Геть від Москви» – це міф №3. Це твердження лише випливало з його памфлетів, адже повноцінна українська культура можлива лише в незалежній від Москви Україні.

Міф №4: новела «Я (Романтика)» – автобіографічна, і письменник застрелив свою матір. Насправді ж мама Хвильового його пережила і була на похороні, які і донька Іраїда.

Міф №5: «13» було улюбленим числом Миколи Хвильового: він народився і пішов із життя 13 числа, й у передсмертній записці сам про це написав. Однак ані в поетичній, ані в прозовій творчості не спостерігається культу цього числа. Фактичною передумовою його смерті був арешт його товариша Михайла Ялового напередодні. Це був акт відчаю.