У понеділок, 30 жовтня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, хто й чому дав по шиї нардепові Миколі Тищенку.

***

Микола Тищенко це ходячий скандал. Його відрядження і робочі поїздки часом закінчуються вкрай непередбачувано. Згадаймо хоча б подорож Тищенка в Таїланд на початку цього року. Сам нардеп заявляв, що поїздка була робочою, а він у тропічних краях провів титанічну роботу. Але в партії «Слуга народу» Тищенкові не повірили і виключили його.

Це лише один з багатьох яскравих епізодів з біографії Миколи Тищенка, якого знають і за неформальними прізвиськами Коля Оболонський і Коля Котлєта. Цими вихідними депутат здійснив нову робочу поїздку до Львова. Мовляв, у такий спосіб народний обранець відгукнувся на звернення громадян: «З нашою командою ми приїхали відпрацювати звернення громадян… В лісах, з надрами, ботофермами».

Отож Миколу Тищенка раптово почали переймати проблеми вирубки лісів і дерибану надр на Львівщині. Забігаючи наперед скажу, що нардеп справді завітав на територію пансіонату для людей похилого віку, яких нібито намагаються виселити нові власники. Саме там Тищенкові і дав по шиї представник місцевого одіозного бізнесмена. Однак до цієї історії ми ще повернемося. У своєму відеозверненні зі Львова Микола Тищенко чомусь раптом зачепив проблему російської мови в Україні. Він заявив, що в окопах на передовій розмовляють «язиком побєди»: «Знаете, каким языком разговаривают в окопах? Языком победы… Поважайте їх позицію».

Чию позицію ми маємо поважати? Я не чув від українських військових позиції, що Україна має бути багатомовною країною. Що молдовській (тобто румунській), угорській, англійській і «руській» (бо саме так назвав її Тищенко) мовам потрібно надати якийсь статус. Можливо, Тищенко так недолуго відреагував на відомий інцидент із російськомовним таксистом у Києві, якого вже кинулися рятувати Арестович з Лободою? Це таки можливо, однак і цю запізнілу спробу осідлати хайп нардеп втілив максимально незграбно: «Сегодня некоторые политические деятели начинают умничать і рассказывать что есть какие-то конфликты. Я лично могу засвідчити, що жодних конфліктів щодо мови немає. І це факт! Про какую проблему языка ви говорите? Когда этой проблемы нет, это проблема дураков!»

На думку Тищенка, проблема мови – це проблема дурнів. Зрештою, промова Колі «Котлети» це якийсь гарнір з фрагментів думок і салат зі словесних конструкцій. Коронна страва від шефа у його ресторані «Велюр». Та й по шиї Тищенкові у Львові дали зовсім не за мову. Це був класичний майновий конфлікт з елементами рейдерства.

Отож нардеп Тищенко поїхав у селище Брюховичі біля Львова і там зустрівся з мешканцями геріатричного пансіонату «Ренамед». Він навіть опублікував відео свого спілкування, а також фрагменти сварки з представниками охорони бізнесмена Андрія Завадського, що нібито претендує на ділянку, яку використовує пансіонат. Тищенко прямо звинуватив Завадського у захопленні двох гектарів землі, де розташований заклад для людей похилого віку.

Тобто проблеми пансіонату цілком реальні. Керівник цього закладу Олександр Клочок розповів «Громадському», що кілька днів тому їм прийшов лист з вимогою виселятися. У закладі «Ренамед» зараз перебуває близько 200 людей. Їх, за словами Клочка, нема куди перевезти. Ситуація загострилася саме через появу нових власників земельної ділянки, які нібито маніпуляціями набули прав на цю ділянку, а тепер виганяють літніх людей з важкими захворюваннями на вулицю.

І, за словами нардепа Тищенка, агресором тут виступає 46-річний бізнесмен Андрій Завадський. Саме з його охоронцем у нардепа виник конфлікт. Завадський відомий причетністю до незаконної забудови біля Брюховицького озера. Під час війни його цивільна дружина Альбіна Савчук подарувала синові львівського воєнкома Андрія Дубового будинок в Брюховичах, ринкова вартість якого понад 100 тис. доларів. А сам Андрій Завадський їздив Львовом на Lexus з подвійними номерами. При цьому він використовував номери для військових, які змінював за необхідністю. І ось тепер охоронець Завадського вдарив нардепа Тищенка.

«На місце злочину приїхав Журбенко Василь, представився начальником охорони від загарбника «Укри» та співпрацівником Інтерполу. Він поводив себе дуже агресивно, принижував моїх помічників, провокував поліцію та всіх присутніх. Публічно залякував та погрожував жінкам, працівницям пансіонату. Постраждалі дали свідчення. Про все це було написано заяви за ст. 190, 358, 28, 191 ККУ. А також після того, як дана особа вдарила мене в присутності поліції, на нього відкрито кримінальне провадження про напад на мене під час виконання моїх депутатських повноважень», – написав Тищенко у Facebook.

У Тищенка легке тілесне ушкодження. Поліція прийняла його заяву, але важливо інше. Важливо, щоб за всім цим шумом і криком не забулася проблема виселення 200 людей похилого віку на вулицю, бо зрозуміло, що в нових власників на дорогу землю у Брюховичах зовсім інші плани.