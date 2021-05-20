Під час голосування за скасування постанови проголосували 23 місцевих депутати з 28 необхідних

Миколаївській міській раді у четвер, 20 травня, не вистачило голосів, щоб скасувати постанову 2012 року, яка надала в цьому місті російській мові статус регіональної. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Facebook.

Під час голосування за скасування постанови проголосували 23 місцевих депутати з 28 необхідних. 7 виступили проти, 1 – утримався, 15 – не голосували.

Омбудсмен висловив обурення щодо такого голосування.

«Ганьба тим депутатам Миколаївської міської ради та організаторам негідного голосування, які на сьогоднішньому пленарному засіданні злякалися ухвалити рішення «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 21.08.2012 №19/4 «Про надання російській мові статусу регіональної мови м. Миколаєва»», – йдеться у його дописі.

Кремінь наголосив, що закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», рішення Конституційного Суду від 28.02.2018 № 2-р/2018, як і основний закон – Конституція України, неухильні до виконання на всій території держави.

«Найкраща «слава» для таких обранців – оприлюднення їхніх прізвищ та публічні пояснення своїм виборцям. Вимагаю рішучих дій з боку органів прокуратури на таку бездіяльність органу місцевого самоврядування. Миколаїв - українське місто!», – резюмував Кремінь.

Місцеве видання «НикВести» оприлюднило перелік депутатів, які не проголосували за скасування постанови, виступили проти або утрималися. Серед них було 12 представників «Опозиційної платформи – За життя», 4 – «Слуги Народу», 5 – «Партії Шарія», 2 – партії «Наш Край».

Нагадаємо, що статус російської мови як регіональної гарантував закон України «Про засади державної мовної політики», який набрав чинності 10 серпня 2012 року. Цей статус могла надавати місцева рада, якщо кількість носіїв цієї мови становить не менше ніж 10% від населення відповідного регіону, а в окремих випадках – і менше як 10%.

Але після того, як КСУ 28 лютого 2018 року визнав цей закон неконституційним, навіть термін «регіональні мови» в Україні тепер не використовується.

Попри це «регіональні мови» фактично діють в окремих громадах Дніпропетровської, Закарпатської, Луганської, Миколаївської, Херсонської та Чернівецької областей.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляв, що окремі органи місцевого самоврядування досі ведуть справи «регіональною мовою», що є прямим порушенням чинного законодавства.