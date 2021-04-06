Запорізький окружний адміністративний суд скасував рішення про визнання російської мови регіональною. Відповідне рішення суд прийняв 24 березня. Про це у вівторок, 6 квітня, повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Позов подав заступник голови Запорізької обласної прокуратури, уточнює LIGA.net. Він вказав, що закон, на підставі якого Запорізька обласна рада у 2012 році на позачерговому засіданні надала російській мові статус регіональної в області, був визнаний неконституційним ще у лютому 2018 року. З того часу місцева влада втратила свої повноваження в мовному питанні.

Запорізька обласна рада заявила, що скасовувати її рішення від 2012 року немає сенсу, оскільки воно не є нормативно-правовим актом та не встановлює ніяких додаткових правил поведінки.

Суд встав на бік прокуратури та позбавив російську мову статус регіональної в Запорізькій області. Рішення було опубліковане 26 березня та вступить в силу вже 26 квітня, якщо Запорізька облрада не подасть апеляцію протягом 30 днів.

У 2020 році Запорізький окружний адміністративний суд скасував рішення про надання російській мові в місті Запоріжжі статусу регіональної мови. Позов до суду подав депутат Запорізької міськради Андрій Согорін.