Суд позбавив російську мову статусу регіональної в Запорізькій області
Запорізька облрада надала російські мові статус регіональної майже 20 років тому
Запорізький окружний адміністративний суд скасував рішення про визнання російської мови регіональною. Відповідне рішення суд прийняв 24 березня. Про це у вівторок, 6 квітня, повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
Позов подав заступник голови Запорізької обласної прокуратури, уточнює LIGA.net. Він вказав, що закон, на підставі якого Запорізька обласна рада у 2012 році на позачерговому засіданні надала російській мові статус регіональної в області, був визнаний неконституційним ще у лютому 2018 року. З того часу місцева влада втратила свої повноваження в мовному питанні.
Запорізька обласна рада заявила, що скасовувати її рішення від 2012 року немає сенсу, оскільки воно не є нормативно-правовим актом та не встановлює ніяких додаткових правил поведінки.
Суд встав на бік прокуратури та позбавив російську мову статус регіональної в Запорізькій області. Рішення було опубліковане 26 березня та вступить в силу вже 26 квітня, якщо Запорізька облрада не подасть апеляцію протягом 30 днів.
У 2020 році Запорізький окружний адміністративний суд скасував рішення про надання російській мові в місті Запоріжжі статусу регіональної мови. Позов до суду подав депутат Запорізької міськради Андрій Согорін.