Святослав Літинський уже не вперше ініціює скасування статусу регіональних мов в Україні

Львівський активіст Святослав Літинський домігся скасування регіональної мови в Одеській області. Про рішення Одеського окружного адміністративного суду Святослав Літинський повідомив 4 грудня. Раніше він долучився до скасування регіональної мови в Одесі.

«Два роки ми стукали у ці двері, і вони відчинилися. В Одеській області скасовано регіональну мову. Вчора відповідне рішення виніс Одеський окружний адміністративний суд. Відтепер усі посилання на рішення обласної ради про впровадження регіональної мови є нікчемними», – написав активіст на своїй сторінці у Facebook.

Святослав Літинський розповів ZAXID.NET, що спершу писав звернення в Одеську обласну раду, аби там скасували своє рішення від 15 березня 2012 року про регіональну мову. Після того, коли в ООР не відреагували, він звертався в прокуратуру, яка теж відмовилася розглядати його звернення. Тоді активіст звернувся до суду й 3 грудня окружний адміністративний суд Одеси скасував регіональну мову в області. Самого рішення в Єдиному реєстрі судових рішень ще не опублікували.

Зазначимо, що у 2012 році в Україні ухвалили закон «Про засади державної мовної політики», що дозволяв органам місцевого самоврядування надавати певним мовам статус регіональної, якщо кількість носіїв цієї мови становить не менше 10% від усього населення регіону. У 2018 році цей закон визнали неконституційним, тож підстав для функціонування регіональної мови немає.

Раніше Святослав Літинський домігся скасування регіональних мов у Херсоні, Дніпрі, Одесі, Харківській та Донецькій областях. Також статус регіональної мови за поданням місцевого депутата скасували й в Запоріжжі.