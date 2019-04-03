Львів’янин змусив відомий косметичний бренд Yves Rocher українізувати свій сайт

Львівський активіст Святослав Літинський змусив відомий косметичний бренд Yves Rocher (її українське представництво «Ів Роше Україна») розробити українськомовну версію свого сайту. Компанія впродовж двох років ігнорувала листи активіста і відстоювала свою позицію в судах, але 2 квітня таки остаточно програла. Рішення набуло чинності з моменту проголошення.

«2 квітня Апеляційний суд Львівської області проголосив резолютивну частину у цій справі і визнав, що компанія «Ів Роше Україна» незаконно ігнорувала мої листи, зобов’язав мені відповісти. Третю умову – обов’язково розробити українськомовну версію свого сайту – компанія виконала ще до програшу у суді, тому від цієї вимоги я відмовився», – розповів активіст ZAXID.NET 3 квітня.

За словами Cвятослава Літинського, у 2017 році він двічі звертався до «Ів Роше Україна» з листами, у яких просив розробити українську версію свого сайту. Однак компанія його листи ігнорувала. І вже в серпні 2017 року він звернувся до суду.

«Вони наполягали, що це реклама, тому її не обов’язково перекладати. Проте законом передбачено, що інформація про продукцію – це не реклама і тому вона обов'язково має бути українською мовою. Франківський районний суд в липні 2018 року зобов'язав компанію відповісти на мої листи і таки українізувати свій сайт. Але вони подали апеляцію і там уже почали стверджувати, що це не їхній сайт. Однак моя дружина замовила продукцію з цього сайту і на чеках в неї було вказано, що гроші таки отримала ця компанія. За сукупністю доказів Апеляційний суд підтримав рішення суду першої інстанції», – розповів Святослав Літинський.

Накладна, за допомогою якої Літинський довів, що цей сайт таки належить компанії «Ів Роше Україна» (клікніть для збільшення)

Нагадаємо, що Святослав Літинський – це відомий львівський активіст, який у судах відстоює українську мову у різних сферах. Зокрема, він зобов’язав відомого виробника побутової техніки Gorenjе випускати пральні машинки з інтерфейсом української мовою, виробника комп’ютерної техніки HP – випускати ноутбуки з українською клавіатурою.

Окрім того, він неодноразово судився з різними державними структурами. Зокрема, Святослав Літинський через суд змусив Верховну Раду перекладати депутатські виступи українською, Нацполіцію – перекладати українською усю офіційну інформацію та став першим українцем, що отримав паспорт без російськомовної сторінки.

Yves Rocher – це відомий французький косметичний бренд, заснований у 1959 році та названий на честь свого засновника Іва Роше. Перший магазин цієї компанії в Україні запрацював у 1992 році.