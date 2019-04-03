Львів’янин змусив відомий косметичний бренд Yves Rocher українізувати свій сайт
Компанія опиралась впродовж двох років, але таки запустила українську версію сайту і зрештою програла апеляційну справу
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Львівський активіст Святослав Літинський змусив відомий косметичний бренд Yves Rocher (її українське представництво «Ів Роше Україна») розробити українськомовну версію свого сайту. Компанія впродовж двох років ігнорувала листи активіста і відстоювала свою позицію в судах, але 2 квітня таки остаточно програла. Рішення набуло чинності з моменту проголошення.
«2 квітня Апеляційний суд Львівської області проголосив резолютивну частину у цій справі і визнав, що компанія «Ів Роше Україна» незаконно ігнорувала мої листи, зобов’язав мені відповісти. Третю умову – обов’язково розробити українськомовну версію свого сайту – компанія виконала ще до програшу у суді, тому від цієї вимоги я відмовився», – розповів активіст ZAXID.NET 3 квітня.
За словами Cвятослава Літинського, у 2017 році він двічі звертався до «Ів Роше Україна» з листами, у яких просив розробити українську версію свого сайту. Однак компанія його листи ігнорувала. І вже в серпні 2017 року він звернувся до суду.
«Вони наполягали, що це реклама, тому її не обов’язково перекладати. Проте законом передбачено, що інформація про продукцію – це не реклама і тому вона обов'язково має бути українською мовою. Франківський районний суд в липні 2018 року зобов'язав компанію відповісти на мої листи і таки українізувати свій сайт. Але вони подали апеляцію і там уже почали стверджувати, що це не їхній сайт. Однак моя дружина замовила продукцію з цього сайту і на чеках в неї було вказано, що гроші таки отримала ця компанія. За сукупністю доказів Апеляційний суд підтримав рішення суду першої інстанції», – розповів Святослав Літинський.
Накладна, за допомогою якої Літинський довів, що цей сайт таки належить компанії «Ів Роше Україна» (клікніть для збільшення)
Нагадаємо, що Святослав Літинський – це відомий львівський активіст, який у судах відстоює українську мову у різних сферах. Зокрема, він зобов’язав відомого виробника побутової техніки Gorenjе випускати пральні машинки з інтерфейсом української мовою, виробника комп’ютерної техніки HP – випускати ноутбуки з українською клавіатурою.
Окрім того, він неодноразово судився з різними державними структурами. Зокрема, Святослав Літинський через суд змусив Верховну Раду перекладати депутатські виступи українською, Нацполіцію – перекладати українською усю офіційну інформацію та став першим українцем, що отримав паспорт без російськомовної сторінки.
Yves Rocher – це відомий французький косметичний бренд, заснований у 1959 році та названий на честь свого засновника Іва Роше. Перший магазин цієї компанії в Україні запрацював у 1992 році.
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У прямому ефірі на ZAXID.NET LIVE викладач Львівського університету Святослав Літинський ZAXID.NET